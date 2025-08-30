مقتل 3 مدنيين في انفجار لغم أرضي بوسط سوريا

دمشق- (د ب أ)

قُتل ثلاثة مدنيين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في ريف حماة الشمالي بوسط سوريا.

ونقل قناة "تلفزيون سوريا"، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مصادر محلية قولها أن "لغماً من مخلفات النظام انفجر أمس الجمعة على أطراف قرية البانة شمالي حماة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، في حادثة جديدة تُضاف إلى سلسلة ضحايا الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في مناطق متفرقة من سوريا".

كما أصيب ثلاثة أطفال بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة المضمار بمدينة تدمر شرقي حمص، بحسب ما ذكرت إدارة المنطقة في منشور بموقع "فيسبوك".

وبلغ عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 491 شخصاً، بينهم 138 طفلاً و 31 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 531 آخرين بجراح، بينهم 238 طفلاً و14 سيدة ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.