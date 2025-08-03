إعلان

إندونيسيا تعتزم إرسال 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية إلى فلسطين

08:50 م الأحد 03 أغسطس 2025

قافلة مساعدات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جاكرتا - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو بأن الحكومة الإندونيسية سترسل قريبا 10 آلاف طن من الأرز كمساعدات إلى فلسطين، للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية والغذائية الناجمة عن الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن سوجيونو قوله: "سنرسل أيضا مساعداتنا الغذائية، المتمثلة في 10 آلاف طن من الأرز، إلى فلسطين قريبا"، وذلك خلال تجمع لدعم فلسطين أمام النصب التذكاري الوطني (موناس) اليوم الأحد، وفقا لبيان مكتوب.

وأكد أن هذه المساعدة تجسد خطوات عملية من جانب إندونيسيا لدعم نضال الشعب الفلسطيني، وهو ما وصفه بأنه "تفويض دستوري والتزام وطني".

وبحسب الوزير، فقد وزعت إندونيسيا أكثر من 4400 طن من الإمدادات اللوجستية، وقدمت مئات المليارات من الروبيات كمساعدات إنسانية إلى غزة.

وأضاف أن دعم إندونيسيا الثابت لفلسطين يتماشى مع التزام الرئيس برابوو سوبيانتو بجعل القضية الفلسطينية إحدى أولويات حكومته منذ اليوم الأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إندونيسيا مساعدات غزة سوجيونو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة