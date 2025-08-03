كتب- حسن مرسي:

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، إن مصر ساهمت بنحو 70% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات، التي جاءت بتمويل من الحكومة والشعب المصري، تُعد واجبًا قوميًا وإنسانيًا.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز أن الدور المصري في دعم الفلسطينيين ظل ثابتًا عبر التاريخ، مؤكدًا أن هذه الجهود ليست منة بل تعبير عن التزام مصر تجاه الأشقاء.

وأوضح عبد العاطي أن هناك حملات مغرضة تسعى للتشكيك في الجهود المصرية وتحميلها مسؤولية الأزمة، مؤكدًا أن هذه الحملات، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، تخدم أهداف إسرائيل في تشتيت الانتباه عن ممارساتها.

وتابع وزير الخارجية أن مصر تواجه هذه المحاولات بحزم من خلال مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، تواصل المفاوضات لتحقيق اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن العائق الرئيسي أمام هذا الاتفاق هو غياب الإرادة السياسية لدى إسرائيل.

وأكد أن مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق، مشددًا على تلقي طلبات مشاركة من دول ومنظمات مثل ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، البنك الدولي، اليابان، والأمم المتحدة.

وأضاف عبد العاطي أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بإنهاء معاناة الفلسطينيين، مشددًا على أن الدولة ستواصل العمل على كافة المستويات لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وشدد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، على أن مصر ستبقى في صدارة الداعمين للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.