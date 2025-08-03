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إيران تُعلن رفع جاهزيتها لاحتمال عودة الحرب مع إسرائيل

01:34 م الأحد 03 أغسطس 2025

إيران وإسرائيل

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(وكالات)

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، المصادقة على خطة جديدة لتوسيع برامج "التدريب الشعبي على الدفاع المدني"، في خطوة تشير إلى تصاعد مستوى الاستنفار الداخلي استعدادًا لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل.

وقال رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الرحيم موسوي، إن الخطة تتضمن ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وتركز على توسيع نطاق التدريب المدني، وتجنيد متطوعين، وتحديد مهام الجهات الرسمية بشأن إنشاء الملاجئ وإدارتها، إلى جانب تنظيم أماكن الهواء الطارئ.

وأشار موسوي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز الجاهزية الداخلية، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية بدأت تنفيذ الخطوات العملية استعدادًا لما وصفه بـ"احتمال عودة الحرب".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع، إن بلاده تأخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجد، مشيرًا إلى أن "إسرائيل قد تهاجم في أي لحظة"، ومؤكدًا أن إيران "مستعدة تمامًا للتصدي لأي هجوم محتمل".

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