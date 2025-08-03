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إصابة امرأة في هجوم بمسيرات أوكرانية على روسيا

07:51 ص الأحد 03 أغسطس 2025

هجوم أوكراني على روسيا

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وكالات

قال حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر جوسيف، اليوم الأحد، إن امرأة أصيبت في ساقها جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة في جنوب روسيا.

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال النيران في عدد من المنازل والمرافق بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن وحدات الدفاع الجوي دمرت حوالي 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المنطقة، وفقا للغد.

وقال جوسيف: "لا يزال التهديد بشن المزيد من الهجمات بطائرات مسيرة قائما".

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير جوسيف بشكل مستقل، ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في هجماتهم في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل على أوكرانيا في فبراير 2022.

وتقول كييف، إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة لجهود موسكو الحربية، وتأتي ردا على الضربات الروسية المتواصلة على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحداتها دمرت 41 طائرة مسيرة قبل منتصف الليل يوم السبت فوق المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وفوق مياه البحر الأسود.

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