بعد تهديدات أبو عبيدة.. المقاومة تفاجئ الاحتلال بكمين في غزة

وكالات

نفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، عمليتين كبيرتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، أسفرتا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد آخر من الجنود، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وبالتزامن مع الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال وحماس، حلقت مقاتلات إسرائيلية على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرق مدينة غزة.

جاء ذلك بعد تهديد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بأن "احتلال غزة سيكون وبالًا على جيش الاحتلال"، مشددًا على أن خطط إسرائيل "الإجرامية" لغزو القطاع ستتحول إلى كارثة على قيادتها السياسية والعسكرية.

وقال أبو عبيدة في تصريحات أمس الخميس: "سيدفع جيش العدو ثمنًا باهظًا من دماء جنوده، كما ستزداد فرص أسر جنود جدد بإذن الله". وأضاف أن مقاتلي حماس في حالة استنفار وجاهزية عالية ويتمتعون بروح معنوية قوية، متوعدًا بتقديم نماذج في البطولة والصمود وتلقين الجيش الإسرائيلي "دروسًا قاسية".

ووجّه أبو عبيدة رسالة مباشرة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه قائلاً: "مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وألا تُسترد معظم جثث قتلاهم أبدًا".

واختتم مؤكداً: "سنحافظ على أسرى العدو ما استطعنا، وسيبقون مع مجاهدينا في ساحات القتال والمواجهة في الظروف نفسها، وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته ودليل على مقتله".