إسرائيل تشكر ترامب بعد قرار منع دخول السلطة الفلسطينية إلى أمريكا

06:58 م الجمعة 29 أغسطس 2025

جدعون ساعر

وكالات

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب قرار وزارة الخارجية الأمريكية منع دخول وفد السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس والدبلوماسيون وأعضاء منظمة التحرير، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وقال ساعر، في تصريحات الجمعة: "أشكر الرئيس الأمريكي وإدارته على هذه الخطوة الجريئة ووقوفهم إلى جانبنا، كما أشكر نظيري الأمريكي لتحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مسؤولية مكافأة الإرهاب".

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق أنها ستمنع دخول المسؤولين الفلسطينيين إلى أراضيها، مبررة القرار بأن السلطة الفلسطينية ساهمت في عرقلة جهود إطلاق سراح الرهائن وانهيار مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل تشكر ترامب منع دخول السلطة الفلسطينية إلى أمريكا وفد السلطة الفلسطينية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
