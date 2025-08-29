إعلان

لسويد تستدعي السفير الروسي احتجاجًا على الهجوم على كييف

04:50 م الجمعة 29 أغسطس 2025

وزارة الخارجية السويدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استدعت السويد، اليوم الجمعة، السفير الروسي لديها للاحتجاج على الغارات الجوية التي شنتها موسكو على العاصمة الأوكرانية كييف وأسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، إن الاستدعاء جاء "احتجاجًا على الهجمات الروسية المستمرة على المدن والمدنيين الأوكرانيين".

كما أدان وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بشدة موجة القصف الجوي الروسي الكثيف على كييف، ودعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم: "تظهر هذه الهجمات أن بوتين يسخر فحسب من أي نوع من الجهود التي تبذل من أجل السلام"، طبقًا لـ(د ب أ).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السويدية السويد تستدعي السفير الروسي السويد تحتج على الهجوم على كييف الغارات الجوية الروسية على كييف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان