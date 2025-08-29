لسويد تستدعي السفير الروسي احتجاجًا على الهجوم على كييف

وكالات

استدعت السويد، اليوم الجمعة، السفير الروسي لديها للاحتجاج على الغارات الجوية التي شنتها موسكو على العاصمة الأوكرانية كييف وأسفرت عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، إن الاستدعاء جاء "احتجاجًا على الهجمات الروسية المستمرة على المدن والمدنيين الأوكرانيين".

كما أدان وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بشدة موجة القصف الجوي الروسي الكثيف على كييف، ودعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم: "تظهر هذه الهجمات أن بوتين يسخر فحسب من أي نوع من الجهود التي تبذل من أجل السلام"، طبقًا لـ(د ب أ).