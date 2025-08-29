شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة

وكالات

أفاد مجمع ناصر الطبي، بوقوع شهيدان ومصاب في استهداف مسيرة إسرائيلية فلسطينيين وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن المستشفى المعمداني، وقوع شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ العمليات التمهيدية للهجوم على غزة، وأنه يعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة.

وقرر الجيش الإسرائيلي بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.

وقال الجيش، في منشور على منصة "إكس" اليوم، إن "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا أنه سيواصل العملية البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة لحماية الإسرائيليين.