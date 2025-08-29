إعلان

مقتل رئيس وزراء الحوثيين في غارة جوية إسرائيلية

01:57 م الجمعة 29 أغسطس 2025

رئيس حكومة جماعة الحوثي أحمد غالب الرهوي

background

صنعاء- (د ب أ)

أفادت مصادر مقربة من الحوثيين في اليمن، بمقتل رئيس حكومة جماعة الحوثي- غير معترف بها- أحمد غالب الرهوي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران،.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "كما قتل عدد من مرافقي الرهوي في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء أمس الخميس".

وذكرت بوابة "عدن الغد" الإخبارية اليمنية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، أن الرهوي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف غارة إسرائيلية مبنى سكنيا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة الحوثي، التي امتنعت أيضا عن تقديم معلومات حول المواقع التي استهدفتها إسرائيل أمس.

الحوثيين اليمن أحمد غالب الرهوي صنعاء إيران جماعة الحوثي
