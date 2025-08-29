كالاس: الرئيس الروسي "يسخر" من جهود تحقيق السلام في أوكرانيا

كوبنهاجن- (د ب أ)

أدانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، وبشدة، موجة من القصف الجوي الكثيف على كييف، أسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصا بينهم أطفال، ودعت إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وقالت كالاس: "تظهر هذه الهجمات أن بوتين يسخر فحسب من أي نوع من جهود تبذل من أجل السلام".

وجاء ذلك لدى وصول كالاس إلى كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، للمشاركة في اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي، السبع والعشرين.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "ما يجب أن نفعله هو تعزيز الضغط على روسيا"، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة على صادرات الطاقة والخدمات المالية الروسية "سوف تكون أكثر شيء يؤلمهم".

كما دعت كالاس دول الاتحاد إلى مواصلة تزويد كييف بالأسلحة، وقالت: "تحتاج أوكرانيا كل دعم عسكري الآن".

وسوف يناقش وزراء دفاع التكتل في كوبنهاجن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حال انتهاء القتال.

وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعم كييف بمواصلة تدريب الجيش الأوكراني وتعزيز صناعة الدفاع في البلاد بالإضافة إلى الالتزامات من جانب الدول الأعضاء.

غير أنها أقرت بأن انتهاء الحرب "ليس قريبا إذا ما نظرنا إلى ما يفعله بوتين".