البيت الأبيض: ترامب حزين بسبب ضربات روسيا على كييف

10:35 م الخميس 28 أغسطس 2025

البيت الأبيض

وكالات

شدد البيت الأبيض، الخميس، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكن سعيدا بالضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي: "لم يكن (ترامب) سعيدا بهذه الأنباء، لكنه لم يفاجأ بها أيضا. البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة".

من جانبه، ندد الموفد الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوجس، بالضربات الروسية على كييف، والتي أسفرت عن 17 قتيلا بينهم أربعة أطفال.

واعتبر الموفد الأمريكي أن تلك الضربات تهدد الوساطة التي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب.

وقال كيث كيلوجس عبر منصة إكس إن "هذه الهجمات المروعة تهدد السلام الذي يسعى رئيس الولايات المتحدة إلى تحقيقه"، لافتا إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل "مدنيين أبرياء" وألحقت أضرارا بممثليتي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العاصمة الأوكرانية.

