الحكومة بغزة: ادّعاء إسرائيل وجود مساحات فارغة جنوبي القطاع باطلة

وكالات

أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، الخميس، أن ما يروج له الاحتلال الإسرائيلي عن مساحات شاسعة فارغة جنوبي القطاع ادعاء باطل يناقض الواقع.

وأشار الإعلام الحكومي بغزة، إلى أن ما يروج له الاحتلال هدفه تضليل الرأي العام والتغطية على جريمة التهجير القسري، موضحا أن محافظتي الجنوب والوسطى مكتظتان بأكثر من 1.25 مليون نازح يعيشون ظروفا مأساوية.

وشدد الإعلام الحكومي بغزة، على أن التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إذ يهدف لتفريغ القطاع والشمال من سكانهما ضمن سياسة تطهير عرقي موثقة.

وأشاد الإعلام الحكومي بغزة، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والشمال المتمسكين بأرضهم رغم محاولة الإبادة والاقتلاع.