وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل.

قال نائب المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية تومي بيجوت، إن الوزير ناقش القضايا الرئيسية في غزة ولبنان وسوريا، كما ناقش الوزير أهمية مواجهة النفوذ الإيراني.

واتفق الوزيران على أن استمرار التعاون الوثيق بين بلديهما أمر حيوي لأمن المنطقة وازدهارها.

كما اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل، الذي سيُعقد في فيينا، النمسا، في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2025.

وناقش روبيو وجروسي السلامة النووية العالمية، بما في ذلك في المنشآت النووية الأوكرانية، وجهود الوكالة لإجراء أنشطة الرصد والتحقق، بما في ذلك في إيران.

وقال المتحدث الرسمي، باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، إن وزير الخارجية روبيو أكد للمدير العام جروسي التزام الولايات المتحدة بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، وفقا للغد.