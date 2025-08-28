

وكالات

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن قاتلي الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات يوميا، سيخضعون للحساب عاجلا أم آجلا.

وذكر أردوغان، أن المظالم التي تشهدها غزة تمزق القلوب، لافتا إلى أن مشاهد الأطفال الأبرياء الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع، تدمي قلوب أصحاب الضمائر.

وتابع: "قتلة أشقائنا الفلسطينيين برصاصات الغدر والقنابل أمام عدسات الكاميرات يوميا، سيخضعون للحساب عاجلا آم آجلا".

وأضاف عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها بكل غطرسة تثير غضبنا جميعا.

وأعرب عن أسفه وحزنه إزاء تعرض شعب مظلوم لإبادة جماعية أمام أعين ما يسمى بـ"العالم المتحضر"، وفقا لروسيا اليوم.