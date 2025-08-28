إعلان

أردوغان: مشاهد الأطفال الذين التصقت بطونهم بظهورهم من الجوع تدمي قلوب أصحاب الضمائر

01:46 ص الخميس 28 أغسطس 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن قاتلي الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات يوميا، سيخضعون للحساب عاجلا أم آجلا.

وذكر أردوغان، أن المظالم التي تشهدها غزة تمزق القلوب، لافتا إلى أن مشاهد الأطفال الأبرياء الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع، تدمي قلوب أصحاب الضمائر.

وتابع: "قتلة أشقائنا الفلسطينيين برصاصات الغدر والقنابل أمام عدسات الكاميرات يوميا، سيخضعون للحساب عاجلا آم آجلا".

وأضاف عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها بكل غطرسة تثير غضبنا جميعا.

وأعرب عن أسفه وحزنه إزاء تعرض شعب مظلوم لإبادة جماعية أمام أعين ما يسمى بـ"العالم المتحضر"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب أردوغان جب طيب أردوغان لرئيس التركي زة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟