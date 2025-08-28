إعلان

مسؤول أممي: لا أمل في نهاية مأساة غزة إذا مضت إسرائيل باحتلالها

12:01 ص الخميس 28 أغسطس 2025

المجاعة في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل - (أ ب)

حذّر مسؤول أممي لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، الأربعاء، من أنه إذا مضى جيش الاحتلال الإسرائيلي قدما في هجوم مخطط له على مدينة غزة، فإنه "لن يكون هناك أي أمل على الإطلاق في رؤية نهاية لهذا الوضع".

وتقول إسرائيل إن إخلاء أكثر مدن قطاع غزة اكتظاظا بالسكان هو أمر "لا مفر منه"، مما يزيد من حالة القلق الدولي على مئات الآلاف من الأشخاص هناك، في الوقت الذي يلوح فيه خطر انتشار المجاعة – الموثقة والمعلنة –بعد 22 شهرا من الحرب.

وقال سام روز، القائم بأعمال مدير عمليات غزة لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، إن بعض الأشخاص كبار السن أو صغار السن أو المرضى أو العاجزين عن الحركة لا يستطيعون الخروج من مدينة غزة، في الوقت الذي انتشرت فيه الدبابات والمركبات المدرعة الإسرائيلية على مشارف المدينة.

وأضاف روز: "السكان يعيشون في خوف بالغ وقسوة وإذلال شديدين، دون أي قدرة لهم على التحكم بأي شكل في حياتهم اليومية لحظة بلحظة".

وأفاد روز بأن 6000 شاحنة محملة بالمساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود والمياه، عالقة خارج غزة منذ أشهر. وقد أرجعت الأمم المتحدة ذلك إلى القيود الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نهاية مأساة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوم مخطط له على مدينة غزة المجاعة الموثقة والمعلنة في غزة المجاعة في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟