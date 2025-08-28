وكالات

قال مصدر عسكري سوري، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بمنطقة الكسوة في ريف دمشق.

وأشار المصدر السوري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال بالكسوة بريف دمشق، حيث استقدم استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث.

وأكد المصدر السوري، أنه لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري، موضحا أن 4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصدر بالجيش السوري، بأن إسرائيل تشن سلسلة من الضربات على ثكنات عسكرية سابقة في جنوب غرب ريف دمشق.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 3 مقاتلات إسرائيلية، شنت سلسلة غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامنا مع تحليق مروحية في الأجواء.

وأوضح المرصد، أن الغارات التي بلغ عددها قرابة 10، تركزت على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في منطقة الكسوة، فضلا عن قرية دير علي الدرزية في ريف دمشق الجنوبي، حيث تبعد نحو 10 كيلومترات عن معرض دمشق الدولي الذي وصل إليه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل قليل.

وأفاد المرصد، بأنه لم ترد أنباء مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء الغارات الإسرائيلية.