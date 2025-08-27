باستثناء أمريكا.. دول بالأمم المتحدة: المجاعة في غزة من صنع البشر

وكالات

عبّرت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة، في بيان مشترك الأربعاء، عن عن قلقها واستيائها من المجاعة في غزة.

وأكدت الدول، أن على إسرائيل أن ترفع كافة القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، داعية حكومة الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.

وأعربت الدول، عن انزعاجها وقلقها بشأن حدوث مجاعة في غزة، مؤكدة ثقتها في عمل نظام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي بشأن القطاع.

وشددت الدول، على أن القانون الإنساني الدولي يمنع استخدام التجويع كسلاح، مؤكدة أن المجاعة في غزة من صنع البشر.

ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى هدنة فورية وغير مشروطة في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

في المقابل، قالت ممثلة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن دوروثي شيا، إن الولايات المتحدة ترفض ما وصفته بـ"كذبة سياسة التجويع بغزة"، زاعمة أن تقرير الأمن الغذائي الأخير فشل في الاختبار.

وأضافت شيا: "ندرك جميعا أن الجوع مشكلة حقيقية في غزة وأن هناك احتياجات إنسانية كبيرة".