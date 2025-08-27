الأمين العام للناتو: روسيا والصين تستعدان لمواجهة معنا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، الأربعاء، إن روسيا والصين تستعدان لمواجهة مع الحلف وتوسعان صناعاتهما الدفاعية.

وفي يوليو الماضي، قال روته إن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ بغزو صيني روسي متزامن بواسطة الرئيسين شي جين بينج وفلاديمير بوتين.

وأكد روته، أن الهجمات المشتركة المنسقة من جانب الصين وروسيا قد تؤدي إلى "كابوس الحرب العالمية" وتدفع العالم إلى شفا كارثة، وفق صحيفة "دايلي ميل البريطانية".

وأوضح روته، أن بكين ستبدأ بالاستيلاء على تايوان، بالتزامن مع قيام "ديكتاتور الكرملين (الرئيس الروسي)" بالهجوم على دول البلطيق مثل ليتوانيا ولاتفيا وليتوانيا التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي سابقا.

في المقابل، ردّت وسائل إعلام روسية بتهكم على تصريحات روته، قائلة إنه تناول كميات كبيرة من الفطر السحري الذي يحبه الهولنديون.

وشدد روته على ضرورة إعادة التسليح وتعزيز الميزانيات العسكرية لدول الناتو، وقال "دعونا لا نكون ساذجين بشأن الأمر"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف الأمين العام للناتو: "في حال هاجم الرئيس الصيني تايون، فإنه سيحرص أولا على الاتصال بشريكه الأصغر فلاديمير بوتين في موسكو ويقول له: (مرحبا، سأفعل هذا وأحتاج منك أن تبقيهم مشغولين في أوروبا من خلال مهاجمة أراضي حلف شمال الأطلسي)"