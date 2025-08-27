إعلان

مجلس السيادة السوداني: الحرب مع الدعم السريع لن تُحسم عبر التفاوض

06:57 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان مالك عقار

وكالات

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، الأربعاء، أن الحرب مع قوات الدعم السريع لن تُحسم عبر التفاوض وستنتهي بالطريقة التي بدأت بها.

وشدد عقار، على أن لا مكان لقوات الدعم السريع في الحياة السياسية والتنفيذية في السودان، مضيفا أن "بلدنا بات على أبواب نهاية الحرب وبداية مرحلة جديدة من التنمية والتأسيس للدولة".

وأشار عقار، إلى أن الشعب السوداني رفض من بدأ الحرب ولا مجال لهم في الحياة السياسية أو التنفيذية، مؤكدا أن الحرب الجارية تجاوزت كل قواعد الاشتباك وبات الجيش على بعد خطوات من نهايتها.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الحكومة تريد إعادة بناء الإنسان في بلدها ولا تقبل التدخلات الخارجية.

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع السودان
