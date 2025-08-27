"يضرّون بسمعة دولتنا".. إعلامي إسرائيلي يدعو لقتل الصحفيين في غزة

وكالات

دعا الإعلامي الإسرائيلي تسفي يحزقيلي، إلى قتل جميع الصحفيين المتبقين في قطاع غزة، معتبراً أنهم "يضرون بسمعة إسرائيل" لنقلهم صور القتل التجويع في القطاع.

وأكد يحزقيلي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن استهداف الصحفيين في غزة أصبح رسالة ضرورية، زاعمًا أنهم عناصر من كتائب القسام وليسوا صحفيين، مضيفًا: "يمكن لنا أن نفكر بحجم الضرر الذي تسبب فيه هؤلاء على مدار عامين، إذ رسموا صورة في الوعي العالمي لغزة شرعنت حماس".

وقال الإعلامي الإسرائيلي، إن التغطية الصحفية في غزة ساهمت في تغيير صورة إسرائيل أمام الرأي العام الدولي، مشيرًا إلى أن الصحفيين يختبئون في المستشفيات ويشكلون رأس الحربة لحماس، وفق تعبيره.

Zvi Yehezkeli, i24news' senior commentator calls for mass murder of journalists pic.twitter.com/0S3gfyYUkS — The Seventh Eye (English) (@EyeSeventh) August 26, 2025

وفي سياق أخر، طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، سكان مدينة غزة وشمال القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، استعدادًا لعمليات عسكرية مرتقبة في المنطقة.

وقال أدرعي في فيديو مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه، مؤكدًا أن هناك "مساحات شاسعة خالية" في جنوب القطاع يمكن للسكان الانتقال إليها، مشيرًا حسب زعمه إلى أن العائلات التي ستنتقل ستحصل على مساعدات إنسانية.

وأضاف أن جيش الاحتلال بدأ تجهيز مناطق في الجنوب لاستيعاب النازحين من خلال نصب خيام ومخيمات إغاثة، وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات ومد أنابيب المياه.