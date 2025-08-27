إعصار كاجيكي يودي بحياة 8 أشخاص في فيتنام وتايلاند وسط تحذيرات

القاهرة- مصراوي



أعلن مسؤولون، الأربعاء، أن إعصار كاجيكي وما تبعه من فيضانات وانهيارات أرضية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، سبعة منهم في فيتنام وواحد في تايلاند، مع تحذيرات رسمية من مزيد من السيول والانهيارات خلال الأيام المقبلة.

وضرب الإعصار فيتنام الإثنين الماضي، قبل أن يضعف إلى منخفض مداري، لكنه تسبب في فيضانات واسعة وأضرار جسيمة في البلدين.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث في تايلاند إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في ثماني مقاطعات، ما ألحق أضراراً بأكثر من 180 أسرة.

أما في فيتنام، فقد أدى الإعصار وما تبعه من أمطار غزيرة إلى إغراق أو تدمير أكثر من 10 آلاف منزل ومكتب، إضافة إلى تلف 86 هكتاراً من محاصيل الأرز والخضروات، وفق بيان حكومي. كما أسقطت الرياح أعمدة كهرباء تسببت بانقطاع التيار عن نحو 1.6 مليون شخص، معظمهم في مقاطعتي ها تينه ونجى آن.

وفي العاصمة هانوي، غرقت الشوارع بمياه الأمطار فيما تستعد المدينة لاحتفالاتها بأكبر عرض وطني منذ عقود بمناسبة الذكرى الـ80 لإعلان الاستقلال الأسبوع المقبل.

وحذّرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على شمال البلاد، حيث قد يصل منسوبها إلى 70 ملم خلال 3 إلى 6 ساعات في بعض المناطق، ما يهدد بمزيد من السيول والانهيارات الأرضية.

وكان الإعصار قد مرّ قبل ذلك بجنوب جزيرة هاينان الصينية الأحد الماضي، ما أجبر السلطات في مدينة سانيا السياحية على إغلاق المرافق العامة وتعليق حركة النقل.