هآرتس: الجنود في غزة يعانون من نقص حاد في المعدات

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن قوات الاحتلال البرية في قطاع غزة تعاني من نقص حاد في المعدات الأساسية، الأمر الذي دفع بعض الجنود إلى القول إنهم يُعاملون كـ"وقود للمدافع".

وأوضحت الصحيفة، أن أحد أبرز التكتيكات التي يعتمدها الجيش هو ما يُسمى بـ"الناقلة الانتحارية"، حيث تُعاد تهيئة ناقلات جنود مدرعة قديمة من طراز M113 للتحكم عن بُعد، ثم تُملأ بالمتفجرات وتُرسل نحو الهدف لتفجيره، في محاولة لتقليل المخاطر على القوات المتقدمة.

غير أن أعطال هذه الآليات كثيرًا ما تُجبر الجنود على الاقتراب منها لإصلاح أنظمة التفجير يدويًا، ما يعرّض حياتهم لمخاطر جسيمة.

وأثارت هذه الظروف انتقادات واسعة داخل إسرائيل، إذ اتهم جنود وضباط الحكومة بإهمال تجهيزاتهم وتسخير الأموال العامة لمشاريع دينية واجتماعية غير عسكرية، مثل تمويل رحلات جماعية لليهود المتدينين، بدلًا من تزويد الجنود بما يحتاجونه في ساحات القتال.

وبحسب الصحيفة، تعكس هذه الشهادات حالة استياء متزايدة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار العمليات العنيفة في غزة، في وقت يشعر فيه الجنود بأنهم يفتقرون إلى أبسط وسائل الحماية والدعم.