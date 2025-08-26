إعلان

ترامب: أمريكا لا تمول أوكرانيا في حربها مع روسيا

08:26 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تمول أوكرانيا في حربها مع روسيا، مشيرًا إلى أن المصانع العسكرية الأمريكية هي الأفضل في العالم.

ويقود الرئيس الأمريكي جهود الوساطة بين موسكو وكييف من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا؛ إذ استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام في قاعدة عسكرية بألاسكا من أجل دفع مفاوضات وقف النار قدما.

وفي سياق منفصل، أكد ترامب، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الإنتاج المحلي من النفط ارتفع بأكثر من 300 ألف برميل يوميا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه نجح في توفير أكثر من نصف مليون وظيفة بالقطاع الخاص منذ 20 يناير الماضي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا فلاديمير بوتين
