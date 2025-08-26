"حاكم أحمق".. ترامب يهاجم مسؤول ولاية إلينوي الأمريكية

وكالات

شنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جي بي بريتزكر، واصفًا إيّاه بـ"الحاكم الأحمق"، مضيفًا: "لقد طردته عائلته من أعمال الأسرة. أعرف أسرته جيدًا، وتعاملت معهم كثيرًا. والآن يقول إنه لا يحتاج إلى مساعدتي؟ مدينة شيكاغو هي الأسوأ على مستوى الجرائم".

يُذكر أن عائلة بريتزكر تدير سلسلة فنادق "حياة" العالمية.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على موقف حاكم إلينوي من احتمال إرسال الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو لمكافحة الجريمة المتفشية هناك. فقد قال بريتزكر: "في وقت سابق من اليوم، وخلال وجودنا في المكتب البيضاوي، نظر ترامب إلى الكاميرات وطلب مني أن أقول: سيدي الرئيس، هل يمكنك أن تشرفنا بحماية مدينتنا؟ لكن بدلًا من ذلك، أقول: سيدي الرئيس، لا تأتِ إلى شيكاغو، لا نرغب ولا نحتاجك هنا".

وأضاف الحاكم موجّهًا انتقادًا مباشرًا للرئيس السابق: "تصريحاتك خلال الأسابيع الماضية كشفت عن انزلاق متواصل في قدراتك العقلية، وهي غير مناسبة للمنصب الرفيع الذي تشغله".