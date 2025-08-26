ترامب: أنا لست ديكتاتورًا لكن فقط أعرف كيفية وقف الجريمة

وكالات

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع حكومته اليوم الثلاثاء، عن سجله في مواجهة الجريمة، في ظل تولي إدارته الفيدرالية السيطرة الأمنية في واشنطن وتهديده بتكرار ذلك في مدن أمريكية كبرى أخرى.

وقال ترامب: "البعض يصفني بالديكتاتور، لكنني أوقف الجريمة. كثير من الناس يقولون: إذا كان الأمر كذلك، فأنا أفضل أن يكون هناك ديكتاتور". وأضاف: "لكنني لست ديكتاتورًا، أنا فقط أعرف كيف أوقف الجريمة".

وكان ترامب قد كرر التصريحات ذاتها يوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه يفضّل أن يطلب المسؤولون المحليون مساعدته، وذلك أثناء حديثه عن احتمال إصدار أمر بنشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو.