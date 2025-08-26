إعلان

قطر تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة

05:52 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

حرب غزة سببت دمارا كبيرا في القطاع

وكالات

كشفت وزارة الخارجية القطرية تفاصيل المكالمة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقالت الوزارة، إنه خلال اتصال هاتفي، أكد رئيس الوزراء القطري لوزير خارجية إسبانيا تقدير الدوحة لمواقف إسبانيا الداعمة للسلام.

واستعرض الوزير القطري، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير القطري، خلال الاتصال، عن تقدير الدوحة التام لمواقف مملكة إسبانيا الداعمة لإحلال السلام في المنطقة والعالم، مؤكداً في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى القطاع، وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد دعم دولة قطر الكامل لكافة المساعي الحميدة الرامية لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

وزارة الخارجية القطرية حرب غزة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خوسيه مانويل ألباريس
