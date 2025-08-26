قطر تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة

وكالات

كشفت وزارة الخارجية القطرية تفاصيل المكالمة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقالت الوزارة، إنه خلال اتصال هاتفي، أكد رئيس الوزراء القطري لوزير خارجية إسبانيا تقدير الدوحة لمواقف إسبانيا الداعمة للسلام.

واستعرض الوزير القطري، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير القطري، خلال الاتصال، عن تقدير الدوحة التام لمواقف مملكة إسبانيا الداعمة لإحلال السلام في المنطقة والعالم، مؤكداً في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى القطاع، وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد دعم دولة قطر الكامل لكافة المساعي الحميدة الرامية لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.