"صلاتك ثم صلاتك".. وصية مؤثرة من الصحفية مريم أبو دقة لنجلها قبل استشهادها

05:12 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الصحفية مريم أبو دقة

وكالات

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مساء الاثنين وصية الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة التي استشهدت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

صورة 1

وفي رسالتها الأخيرة لنجلها "غيث"، أوصته بالصلاة والنجاح والاعتناء بمستقبله قائلة: "غيث قلب وروح أمك، ما تبكي عليّ عشان أظل مبسوطة، ارفع راسي وكون متفوق ورجل أعمال قد حالك، وإذا جبت بنت سميها مريم ع اسمي، وأضافت: "أنت حبيبي وقلبي وسندي، أمانة صلاتك ثم صلاتك ثم صلاتك".

ارتقت أبو دقة في جريمة استهداف نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد عدد من الصحفيين داخل مجمع ناصر الطبي، تلاها قصف آخر استهدف أفراد الدفاع المدني الذين حاولوا إنقاذ الضحايا.

وعُرفت الراحلة بجهودها الإعلامية المكثفة، ونقلها القصص الإنسانية ومعاناة الشهداء والجرحى والمرضى، كما فقدت خلال الحرب عددًا من أقاربها وزملائها، بينهم الصحفي إبراهيم محمود الذي ارتقى مؤخرًا وكان رفيقًا لها في العمل.

صورة 2

وبحسب مصادر فلسطينية، ارتفع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة عقب مجزرة ناصر الطبي إلى245 صحفيًا، فيما تواصل إسرائيل حرب الإبادة منذ أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من154 ألفًا، فضلًا عن أكثر من 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.

الصحفية مريم أبو دقة استشهاد مريم أبو دقة وصية مريم أبو دقة لنجلها
