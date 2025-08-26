إعلان

فيتنام: مقتل 3 أشخاص على الأقل بسبب إعصار كاجيكي

11:39 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

إعصار كاجيكي

هانوي- (د ب أ)

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو عشرة آخرين بسبب إعصار كاجيكي أثناء اجتياحه لمناطق وسط وشمال فيتنام، حسبما أفادت السلطات اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والسدود الفيتنامية اليوم الثلاثاء، إن العاصفة ضربت البر أمس الاثنين، برياح مستدامة تجاوزت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة، مما تسبب في إتلاف أكثر من 6000 منزل وإسقاط نحو 18 ألف شجرة و330 عامود كهرباء.

وأثرت انقطاعات التيار الكهربائي على أكثر من 3ر1 مليون أسرة.

وفي هانوي، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة، وشلت حركة المرور في أجزاء من العاصمة.

وقد ضعفت قوة كاجيكي منذ ذلك الحين وتحول إلى منخفض استوائي فوق لاوس، ولكن المسؤولين حذروا من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية مع توقعات بهطول أمطار غزيرة.

ودعت السلطات نحو 300 ألف من السكان في المقاطعات الساحلية إلى الإخلاء قبل هبوب العاصفة.

وتم إغلاق العديد من المطارات، وألغيت العشرات من الرحلات الجوية، وتم نشر أكثر من 16500 جندي ومائة ألف عامل طوارئ لجهود الإغاثة.

وقارنت السلطات التأثير المحتمل لإعصار كاجيكي بإعصار ياجي العام الماضي، الذي أسفر عن مقتل نحو 300 شخص في فيتنام.

