ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الصين

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على البضائع الصينية إذا لم تزيد البلاد من صادراتها من مغناطيسات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

قال ترامب للصحفيين يوم الإثنين أثناء استضافته الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في المكتب البيضاوي: "عليهم أن يزودونا بالمغناطيس، وإذا لم يزودونا به، فسيتعين علينا فرض رسوم جمركية بنسبة 200% أو ما شابه". وأضاف: "لكننا لن نواجه أي مشكلة في ذلك".

صرح ترامب أن فرض تعريفة جمركية بنسبة 200% يعني عمليًا أن الولايات المتحدة "لن تتعامل تجاريًا مع الصين"، وهذا ما حدث فعليًا عندما فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية، والتي خفضها لاحقًا إلى 30%، في وقت سابق من هذا العام.

ردت الصين بفرض تعريفة جمركية بنسبة 125% على البضائع الأمريكية، والتي خفضتها لاحقًا إلى 10%، وبينما كانت التعريفات الجمركية الأعلى سارية، توقفت التجارة بين الولايات المتحدة والصين تقريبًا.

في حين اتفقت الولايات المتحدة والصين مؤخرًا على هدنة لمدة 90 يومًا للحفاظ على معدلات التعريفات الجمركية المنخفضة، ظلت الصادرات الصينية من مغناطيسات الأرض النادرة مصدرًا للخلاف، حيث زعمت إدارة ترامب أن الصين تمنع عمدًا المدخلات الحيوية من الوصول إلى الولايات المتحدة.