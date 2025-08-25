إعلان

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

09:33 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الخارجية المصرية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس والذي أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء والطواقم الطبية والصحفية، وهو ما يعد حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني.

وتعرب مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني، ورفضها ما يقوم به من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياتهما لوضع حد لهذا النهج الخطير، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الخارجية المصرية مجمع ناصر الطبي مستشفيات غزة احتلال غزة
