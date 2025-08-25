ترامب يكشف عن محادثة جديدة مع بوتين.. وسبب رفضه لقاء زيلنسكي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه تحدث مجدداً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثتهما السابقة يوم الاثنين الماضي، مؤكداً شعوره بالإحباط من تواصل الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي: "كل محادثة أجريها معه محادثة جيدة، ثم للأسف تُلقى قنبلة في كييف أو أي مكان آخر، وعندها أشعر بغضب شديد".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تحدث مع بوتين منذ الاثنين الماضي، أجاب ترامب: "نعم"، مشيراً إلى أن قمة ألاسكا التي جمعته ببوتين جعلته يعتقد أن الرئيس الروسي يرغب في التوصل إلى حل مع أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لم يقدّم بعد تفاصيل بشأن أي قمم ثنائية أو ثلاثية محتملة تضم بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم اجتماعاته المتعددة الأخيرة معهما ومع عدد من القادة الأوروبيين، والتي ركزت جزئياً على ترتيب لقاء مباشر بين بوتين وزيلنسكي.

وحول سبب تردد بوتين في لقاء زيلينسكي، قال ترامب: "لأنه لا يحبه، إنهما لا يحبان بعضهما البعض حقاً".

وأشار ترامب إلى أن النقاشات مع القادة الآخرين حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا تزال قائمة، مؤكداً أنه استبعد في وقت سابق إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الأوكرانية، مضيفًا: "وجود القوات الجوية الأمريكية فوق أجواء أوكرانيا هو أيضاً جزء من الضمانات الأمنية، لأن الطيارين الأمريكيين أنفسهم يمثلون ضمانة، رغم أننا لم نناقش تفاصيلها بعد".