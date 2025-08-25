حزب الله: لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى بيروت مثلما وصلت إلى دمشق

وكالات

دعا الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية إلى عقد جلسات مناقشة مكثفة بهدف وضع خطط عملية لاستعادة ثقة اللبنانيين وتعزيز السيادة الوطنية.

وقال قاسم خلال كلمة ألقاها في حفل تأبين السيد عباس الموسوي، إن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في إعداد خطة شاملة لاستعادة السيادة، مشيراً إلى أن لبنان بحاجة إلى تعزيز قدراته الدفاعية، وفي مقدمتها تسليح الجيش باعتباره المؤسسة المسؤولة أولاً عن حماية البلاد.

وأكد أن المقاومة ليست بديلاً عن الجيش، بل هي عامل مساعد يسانده في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، موضحاً أن ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" استطاعت ردع إسرائيل منذ عام 2006 وحتى عام 2023، وهو ما وصفه بـ"الإنجاز الاستثنائي".

وأضاف قاسم أن المقاومة نجحت طوال 17 عاماً في منع إسرائيل من تحقيق أهدافها، معتبراً أنه "لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى بيروت كما وصلت إلى دمشق"، مشددًا على أن "المقاومة لا تكتفي بالحماية من العدوان، بل تواجهه دفاعاً عن الوطن حتى لا تحقق إسرائيل ما تصبو إليه".

وختم نائب الأمين العام لحزب الله كلمته بالتأكيد أن المشاكل الرئيسية في لبنان مصدرها "العدو الإسرائيلي والدعم الأميركي له"، داعياً القوى السياسية والنخب الوطنية إلى مساعدة الحكومة في إنجاز استراتيجيات تحافظ على استقلال لبنان وتحصن جبهته الداخلية.