إعلان

إعلام عبري: مستشفى ناصر في خان يونس تعرض لقصف من دبابة إسرائيلية

06:03 م الإثنين 25 أغسطس 2025

مستشفى ناصر في خان يونس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن مستشفى ناصر في خان يونس تعرّض لقصف من دبابة إسرائيلية خلال عملية نفذتها وحدة خاصة في المنطقة.

وذكرت المصادر أن التحقيق يتركز على سلسلة الموافقات التي سُمح بموجبها للدبابة بإطلاق القذائف تجاه المستشفى، موضحة أن مثل هذه العمليات تتطلب عادةً موافقات من القيادة العليا، وأحياناً من رئيس الأركان نفسه.

وأضافت الهيئة أن طاقم الدبابة نفذ الأوامر الموجهة إليه، إلا أن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب إصدار قرار بقصف منشأة طبية.

ويمثل قصف المستشفيات الإسرائيلية في قطاع غزة جزءاً من تصعيد مستمر يستهدف المنشآت الطبية، حيث يتعرض الطواقم الطبية والصحفيون لخطر مباشر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى ناصر قصف مستشفى ناصر خان يونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزارة الإسكان تصدر بيانًا جديدًا بشأن أرض الزمالك.. وتقدم مقترحًا للنادي
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟