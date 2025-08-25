إعلام عبري: مستشفى ناصر في خان يونس تعرض لقصف من دبابة إسرائيلية

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن مستشفى ناصر في خان يونس تعرّض لقصف من دبابة إسرائيلية خلال عملية نفذتها وحدة خاصة في المنطقة.

وذكرت المصادر أن التحقيق يتركز على سلسلة الموافقات التي سُمح بموجبها للدبابة بإطلاق القذائف تجاه المستشفى، موضحة أن مثل هذه العمليات تتطلب عادةً موافقات من القيادة العليا، وأحياناً من رئيس الأركان نفسه.

وأضافت الهيئة أن طاقم الدبابة نفذ الأوامر الموجهة إليه، إلا أن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب إصدار قرار بقصف منشأة طبية.

ويمثل قصف المستشفيات الإسرائيلية في قطاع غزة جزءاً من تصعيد مستمر يستهدف المنشآت الطبية، حيث يتعرض الطواقم الطبية والصحفيون لخطر مباشر.