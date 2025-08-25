لحظة استهداف الاحتلال لصحفيين في مستشفى ناصر بغزة (فيديو)

وكالات

وثقت مقاطع فيديو لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين أثناء عملهم في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 صحفيين، بينهم الصحفية مريم أبو دقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الشهداء هم: حسام المصري، مصور وكالة "رويترز"، ومحمد سلامة، مصور قناة "الجزيرة"، ومريم أبو دقة التي عملت في عدة وسائل إعلام بينها "إندبندنت عربية"، ومعاذ أبو طه الصحفي في شبكة NBC الأمريكية.

لحظة استهداف الصحفيين :

محمد سلامه

معاذ ابو طه

مريم ابو دقة

عندما تُقصف الصحافة والإعلام بالفيديو فأعلم ان المجازر قد بلغت ذروتها 💔#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/VGh4svcK7m — كَــــدَشَ (@kadash2024) August 25, 2025

وبحسب المكتب، فإن هذه الجريمة ترفع عدد الصحفيين الذين قضوا منذ اندلاع الحرب على غزة إلى 244 صحفيًا، مؤكدًا أن الاستهداف تم بشكل متعمد ضمن سياسة "اغتيال الصحفيين" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

ودان المكتب الإعلامي بشدة استهداف الطواقم الإعلامية، محملاً إسرائيل والدول الداعمة لها المسؤولية عن "الجرائم الممنهجة ضد الصحافة الفلسطينية"، وداعياً المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.