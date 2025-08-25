عبدالله محمود:

تصاعدت أصوات طلقات النيران فجر الأحد الماضي، داخل مدينة ورشفانة جنوب غربي طرابلس، بعد وقوع هجوم مسلح من قبل مجهولين على قائد "الكتيبة 55" معمّر الضاوي المتحالف مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة "الوحدة" المؤقتة، وذلك في محاولة لاغتيالة باتت بالفشل الذريع وخلّفت 12 قتيلاً من المهاجمين.

نجاة معمر الضاوي، من هجوم المسلحون المجهولون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم حتى الآن، أعاد حالة التوتر غرب ليبيا، تحديدًا في مدينتي رشفانة والزاوية اللتين تفصلهما مسافة تقارب 30 كيلومتراً، بسبب استنفر "الكتيبة 55" وانتشارها في أرجاء المدينة بشكل كبير وسط أجواء تشير إلى مخاوف من تصعيد القتال بين المليشيات.

وبحسب الإعلام الليبي، أرجع بعض الموالين لمعمر الضاوي، محاولة الاغتيال إلى أحداث 28 يوليو الماضي الدامية التي عاشتها المدينة، وأسفرت عن مقتل رمزي اللفع قائد "السرية الثالثة" التابعة لحكومة "الوحدة"، إضافة إلى أشقائه الخمسة، وذلك بسبب أن أصابع الاتهام في هذا الوقت كانت تشير إلى "الكتيبة 55".

ولم تتوقف الاتهامات عند عائلة اللفع فقط، حيث سارعت أطراف أخرى موالية لـ "معمّر الضاوي" إلى توجيه الاتهامات إلى حسن أبو زريبة، قائد جهاز "دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، الذي سبق لحكومة "الوحدة" تصفية قائده السابق عبد الغني الككلي الشهير بـ"غنيوة".

وأثارت محاولة اغتيال الضاوي والذي يعد من أبرز القيادات العسكرية غرب ليبيا، حالة من التوتر الأمني في ليبيا، بسبب قيام "الكتيبة 55" التي سبق وشاركت في عدة حروب منذ 2011، بعمليات موسعة من التمشيط داخل وخارج "رشفانة" لملاحقة المتورطين في الهجوم.

ورغم توجيه الاتهامات إلى جهاز "دعم الاستقرار"، من قبل الموالين لـ "الضاوي" وإلى أكثر من جهة أخرى، لم يصدر حتى الآن نفي أو تأكيد لهذه الاتهامات الموجهة لهم، الأمر الذي يشير إلى توسيع دائرة الاتهام، بعد توافد عدد من العربات المحملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل "رشفانة".

وجاءت محاولة اغتيال "الضاوي"، بعد يومين فقط من جلسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي كشفت عن خارطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية الليبية ودعت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.