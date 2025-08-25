إعلان

"مكتب نتنياهو" يعلن تقديم مساعدات للبنان

01:22 م الإثنين 25 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استعداد إسرائيل على تقديم الدعم والمساعدات للبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله اللبناني.

وقال مكتب نتنياهو، خلال بيان له، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تُقدّر قرار الحكومة اللبنانية بالعمل على نزع سلاح من حزب الله نهاية عام 2025.

وأضاف المكتب، أنه إذا اتخذت القوات اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، سيتم اتخاذ خطوات متبادلة تشمل الخفض التدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، من الأراضي اللبنانية.

بنيامين نتنياهو مساعدات للبنان إسرائيل حزب الله اللبناني
