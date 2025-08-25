"مكتب نتنياهو" يعلن تقديم مساعدات للبنان

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استعداد إسرائيل على تقديم الدعم والمساعدات للبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله اللبناني.

وقال مكتب نتنياهو، خلال بيان له، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تُقدّر قرار الحكومة اللبنانية بالعمل على نزع سلاح من حزب الله نهاية عام 2025.

وأضاف المكتب، أنه إذا اتخذت القوات اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، سيتم اتخاذ خطوات متبادلة تشمل الخفض التدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، من الأراضي اللبنانية.