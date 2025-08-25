وزير خارجية بلجيكا: سمعتنا ستتضرر إذا لم نعترف بدولة فلسطينية

وكالات

حذّر وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو من أن الائتلاف الحاكم في بلاده سيواجه "أزمة عميقة" في حال عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، مشدداً على أن الموقف البلجيكي يجب أن يكون أكثر حزماً تجاه "انتهاكات إسرائيل".

وقال وزير الخارجية البلجيكي خلال تصريحات له، إن سمعة بلجيكا على المحك إذا امتنعت عن اتخاذ خطوة الاعتراف، مضيفاً أن الموقف الدولي يتطلب وضوحاً أكبر من بروكسل في التعامل مع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

كما كشف مراسل العربية أن وزير الخارجية البلجيكي اقترح إصدار قرار رسمي بحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين المتشددين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى الأراضي البلجيكية، في إطار ما اعتبره ضرورة لاتخاذ إجراءات رادعة تتماشى مع الموقف الأوروبي.