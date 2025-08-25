إعلان

وزير خارجية بلجيكا: سمعتنا ستتضرر إذا لم نعترف بدولة فلسطينية

12:54 م الإثنين 25 أغسطس 2025

وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذّر وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو من أن الائتلاف الحاكم في بلاده سيواجه "أزمة عميقة" في حال عدم الاعتراف بدولة فلسطينية، مشدداً على أن الموقف البلجيكي يجب أن يكون أكثر حزماً تجاه "انتهاكات إسرائيل".

وقال وزير الخارجية البلجيكي خلال تصريحات له، إن سمعة بلجيكا على المحك إذا امتنعت عن اتخاذ خطوة الاعتراف، مضيفاً أن الموقف الدولي يتطلب وضوحاً أكبر من بروكسل في التعامل مع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

كما كشف مراسل العربية أن وزير الخارجية البلجيكي اقترح إصدار قرار رسمي بحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين المتشددين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى الأراضي البلجيكية، في إطار ما اعتبره ضرورة لاتخاذ إجراءات رادعة تتماشى مع الموقف الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير خارجية بلجيكا دولة فلسطينية مكسيم بريفو أزمة عميقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟