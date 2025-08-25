إعلان

الدفاع المدني بغزة: النازحون مجبرون على الإقامة قرب الشواطئ

09:52 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

الدفاع المدني بغزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، إن النازحين داخل القطاع أصبحوا مجبرون على الإقامة قرب الشواطئ، لافتًا إلى أن قدرات الدفاع المدني شبه معدومة للتعامل مع حالات الغرق أو الانهيارات.

وحذرت الدفاع المدني، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، من مدّ بحري مرتقب في ظل تكدس خيام النازحين قرب الشواطئ من مدينة غزة حتى شمال رفح، داعيًا النازحين إلى الابتعاد قدر الإمكان عن شاطئ البحر وسط توقعات بمد بحري وشيك.

من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات القصف المستمرة على خيمة تؤوي نازحين في شمال مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع ارتقى عدد من الشهداء ووقوع عدد من المصابين جراء استهداف عناصر تأمين المساعدات قرب كيسوفيم، شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد 64 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر الأحد، من بينهم 30 من منتظري المساعدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاع المدني بغزة غزة الحرب الإسرائيلة حرب إسرائيل على غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي