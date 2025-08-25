الدفاع المدني بغزة: النازحون مجبرون على الإقامة قرب الشواطئ

وكالات

قالت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، إن النازحين داخل القطاع أصبحوا مجبرون على الإقامة قرب الشواطئ، لافتًا إلى أن قدرات الدفاع المدني شبه معدومة للتعامل مع حالات الغرق أو الانهيارات.

وحذرت الدفاع المدني، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، من مدّ بحري مرتقب في ظل تكدس خيام النازحين قرب الشواطئ من مدينة غزة حتى شمال رفح، داعيًا النازحين إلى الابتعاد قدر الإمكان عن شاطئ البحر وسط توقعات بمد بحري وشيك.

من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات القصف المستمرة على خيمة تؤوي نازحين في شمال مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع ارتقى عدد من الشهداء ووقوع عدد من المصابين جراء استهداف عناصر تأمين المساعدات قرب كيسوفيم، شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد 64 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر الأحد، من بينهم 30 من منتظري المساعدات.