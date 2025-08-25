

وكالات

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف منازل المدنيين وخيام النزوح في القطاع، مخلفًا شهداء وجرحى، في اليوم الـ162 من استئناف العدوان على غزة.

أفادت مصادر طبية باستشهاد 51 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن جيش الاحتلال دمر أكثر من ألف منزل في حيي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة منذ السادس من الشهر الحالي.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء وطفلًا على قيد الحياة إثر استهداف منزل عائلة كحيل في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، مشيرة إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي للطابق الأخير من منزل في محيط مسجد عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما وقعت إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ودوّت سلسلة انفجارات ناجمة عن نسف وتدمير الجيش الإسرائيلي لمنازل المواطنين في المناطق الجنوبية من جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب 86 من طالبي المساعدات في منطقة الواحة شمال غربي مدينة غزة.

وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين وأُصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب معبر كيسوفيم شرقي دير البلح، وفقا للغد.

جنوب القطاع، استشهدت فلسطينية وأُصيب 7 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على خان يونس خلال 24 ساعة، وواصل الجيش الإسرائيلي قصف وتدمير منازل شمال خان يونس وفي محيط المستشفى الأوروبي شرق المدينة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,686 شهيدًا و157,951 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ 18 مارس 10,842 شهيدًا، والمصابين 45,910. بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2,095 والمصابين إلى أكثر من 15,431.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 289 حالة وفاة، من بينهم 115 طفلًا، منذ بداية الحرب.