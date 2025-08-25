

وكالات

أكد سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا زادت من وتيرة هجماتها على أراضي روسيا بعد القمة الروسية الأمريكية في 15 أغسطس في ألاسكا.

وقال ميروشنيك، إنه قبل هجوم ألاسكا، كنا نشهد حوالي 300 غارة جوية يوميا، ثم ارتفع عددها إلى 400، وأحيانا إلى 420-430.

وأضاف أن عدد الضحايا ارتفع نتيجة لتزايد عدد غارات الطائرات المسيرة، حيث كان حوالي 90% من الضحايا ضحايا المسيرات.

وأشار إلى إصابة 21 شخصا في دونيتسك جراء استهداف بصاروخ "هيمارس"، معتبرا أن مثل هذه الضربات على الأهداف المدنية تُنفذ عمدًا وبهدف محدد لترويع السكان.

وتابع: "هذا أمر مباشر بالضرب وهذا إرهاب والإرهاب دائما ما يُخطط له بدقة لاستهداف المدنيين، مع إمكانية وجود تأثير سياسي"، وفقا لروسيا اليوم.