وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطياً يخدم في قسم شرطة مدينة سديروت، ضمن منطقة غلاف غزة، أقدم على الانتحار مؤخراً بعد معاناته من أعراض نفسية حادة أعقبت مقتل عدد من زملائه خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطي المنتحر كان قد شارك مع زملائه في القتال في مقر شرطة سديروت ضد عناصر حركة حماس أثناء الهجوم.

وبحسب المعطيات، ارتفع عدد حالات الانتحار المسجّلة في صفوف الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية منذ مطلع العام الجاري إلى 22 حالة.