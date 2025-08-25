إعلان

سموتريتش: لا طعام ولا مياه ولا وقود لغزة.. وجانتس يرد: التطرف اصطدم بالواقع

12:02 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

بتسلئيل سموتريتش

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنهم سيواصلون تعزيز الاستيطان في جميع أنحاء الضفة، وإنهم لن ينشؤوا أبدا "دولة إرهابية عربية على أرض إسرائيل".

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله إنهم لا يمكنهم إدخال المساعدات إلى عدوهم (في قطاع غزة) ولا مياه ولا كهرباء ولا وقود ولا طعام.

ومن جانبه رد بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، على سموتريتش قائلًا: "حان وقت الاعتراف بأن التطرف اصطدم بالواقع والاعتراف بفشلكم في القضاء على حماس".

وفي سياق متصل، قالت القناة 13 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن جيش الاحتلال هيّأ الشروط لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الأمر الآن بيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار زامير، إلى أن هناك خطر كبير على حياة الأسرى إذا ما قام الجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة.

