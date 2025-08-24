إعلان

بعد هجوم أوكراني.. روسيا تكشف تفاصيل تسرب إشعاعي على محطة نووية

03:27 م الأحد 24 أغسطس 2025

تسرب إشعاعي على محطة نووية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت روسيا عن تفاصيل الهجمات التي استهدفت محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك غربي البلاد، خلال ساعات الليل، بواسطة طائرات مسيّرة.

واتهمت موسكو، اليوم الأحد، أوكرانيا بشن الهجوم الذي تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النووية، وذلك تزامنًا مع احتفالات كييف بالذكرى الـ34 لاستقلالها.

وقال مسؤولون روس إن عدة منشآت للطاقة والكهرباء تعرضت للاستهداف خلال الهجمات الليلية.

وأفادت الخدمة الصحفية للمحطة، عبر تطبيق "تليجرام"، بأنه تم إخماد الحريق سريعًا دون تسجيل إصابات، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارًا بأحد المحولات، فيما بقيت مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.

من جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها على علم بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية "نتيجة نشاط عسكري"، لكنها أوضحت أنها لم تتلقَّ تأكيدًا مستقلًا حول الحادثة.

وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو جروسي، على ضرورة "حماية جميع المنشآت النووية في جميع الأوقات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب إشعاعي هجوم أوكراني روسيا محطة نووية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس