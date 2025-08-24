بعد هجوم أوكراني.. روسيا تكشف تفاصيل تسرب إشعاعي على محطة نووية

وكالات

كشفت روسيا عن تفاصيل الهجمات التي استهدفت محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك غربي البلاد، خلال ساعات الليل، بواسطة طائرات مسيّرة.

واتهمت موسكو، اليوم الأحد، أوكرانيا بشن الهجوم الذي تسبب في اندلاع حريق بالمحطة النووية، وذلك تزامنًا مع احتفالات كييف بالذكرى الـ34 لاستقلالها.

وقال مسؤولون روس إن عدة منشآت للطاقة والكهرباء تعرضت للاستهداف خلال الهجمات الليلية.

وأفادت الخدمة الصحفية للمحطة، عبر تطبيق "تليجرام"، بأنه تم إخماد الحريق سريعًا دون تسجيل إصابات، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارًا بأحد المحولات، فيما بقيت مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.

من جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها على علم بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية "نتيجة نشاط عسكري"، لكنها أوضحت أنها لم تتلقَّ تأكيدًا مستقلًا حول الحادثة.

وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو جروسي، على ضرورة "حماية جميع المنشآت النووية في جميع الأوقات".