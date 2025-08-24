إعلان

رهبان كمبوديا ينظمون مسيرة في الشوارع للمطالبة بتدخل ترامب

02:05 م الأحد 24 أغسطس 2025

كمبوديا

background

(د ب أ)

نظم عدد كبير من الرهبان والسكان في مدينة سيم ريب الكمبودية، اليوم الأحد، مسيرة سلمية للمطالبة بتدخل دولي يضمن إطلاق سراح 18 جندياً كمبودياً أسرتهم القوات التايلاندية في 29 يوليو الماضي.

وحاصر المتظاهرون حديقة القصر الملكي، حاملين لافتات ومرددين شعارات من بينها "كمبوديا تريد السلام"، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الجنود المحتجزين منذ نحو شهر.

كما ناشد المتظاهرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل والمساعدة في تأمين إطلاق سراح الجنود، الذين أُسروا بعد ساعات فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند حيّز التنفيذ منتصف ليلة 28 يوليو 2025.

وكانت كمبوديا قد دعت تايلاند إلى التعاون لتوفير مناخ ملائم لبناء الثقة، بما يعزز الحل السلمي للنزاعات بين البلدين ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

كمبوديا رهبان كمبوديا ترامب القوات التايلاندية
