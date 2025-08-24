إعلان

مدير الإسعاف بغزة: النازحون من القطاع لا يعلمون إلى أين يذهبون

01:28 م الأحد 24 أغسطس 2025

فارس عفانة، مدير الإسعاف والطوارئ بمحافظة شمال غزة

وكالات

قال مدير الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة والشمال، فارس عفانة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة داخل قطاع غزة لإنقاذ المدنيين.

وأضاف عفانة، خلال تصريحات إعلامية، الأحد، أن النازحين من القطاع لا يعلمون إلى أين يذهبون بسبب انعدام المناطق الآمنة داخل غزة.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف ما وصفته بـ "اختطاف سكان قطاع غزة" وتحريرهم من الإبادة والتجويع على يد إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي من أجل حشد أوسع جبهة ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وأشارت إلى أنها تبني تحركاتها على الإعلان الأممي بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، لحث الدول والمجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوضع حد لها.

