الجيش الاسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بداية حرب غزة

08:03 ص الأحد 24 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نتيجة النيران الصديقة والحوادث العملياتية منذ بداية حرب غزة، بلغ عدد القتلى 78 ضابطا وجنديا، فيما أصيب 1998 آخرون.

ومنذ بداية الحرب قتل 899 جنديا وضابطا إجمالا بينهم 455 في العملية البرية في غزة، وأصيب 6210 من جنود وضباط الجيش، منهم 925 بجروح خطيرة.

خلال العملية البرية في غزة، أصيب 2880 بينهم 552 بجروح خطيرة، وفقا لروسيا اليوم.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس، مقتل النقيب أوري جارليتز البالغ من العمر 20 عاما جراء انفجار ذخيرة جنوب قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث يصنف على أنه حادث عملياتي، وقد فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة الملابسات.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في آخر تحديث لها يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 62,622 شهيدا و157,673 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

