

وكالات

هزت انفجارات كبيرة مناطق شمالي قطاع غزة، إثر تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي بواسطة روبوتات مفخخة فجر الأحد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي فجر 4 روبوتات مفخخة في منطقة الزرقا بجباليا البلد شمال القطاع.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ خلال ساعات الليل عمليات نسف واسعة لأحياء سكنية في منطقة جباليا.

ووثقت صور ومقاطع فيديو لحظة الانفجارات العنيفة التي هزت جباليا البلد.

وتواصل القوات الإسرائيلية عمليات قصف وتفجير في حيي الصبرة والزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي منطقة أبو إسكندر شمال المدينة.

وبدأت حركة نزوح للفلسطينيين من مناطق مدينة غزة باتجاه وسط وجنوب القطاع، بعد تضييق الجيش الإسرائيلي الخناق على سكان المدينة التي يطوقها الجيش من 3 اتجاهات.

وقالت وسائل الإعلام إن الجيش الإسرائيلي نسف منازل سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح، مضيفة أن المدفعية الإسرائيلية دكت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وشمال مخيم البريج وسط القطاع بالقذائف.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا شرسة على غزة مخلفة دمارا وظروفا إنسانية لا توصف، حيث أكدت الأمم المتحدة رسميا حدوث مجاعة في القطاع، وفقا لروسيا اليوم.