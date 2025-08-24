إعلان

إعلام عبري: الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون حمل رأسًا حربيًا قابلًا للانشطار

12:00 ص الأحد 24 أغسطس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال موقع "إنتل تايمز" الاستخباري الإسرائيلي، السبت، إن الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن نحو إسرائيل حمل رأسا حربيا متعدد المراحل وقابلا للانشطار.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقا في ما إذا كان الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن الليلة الماضية على إسرائيلي، يحمل 3 رؤوس حربية، في حدث قد يكون الأول من نوعه إذا تأكدت صحته.

وذكرت القناة العبرية، أن الحوثيين لم يستخدموا حتى الآن في عملياتهم ضد إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف، أي صاروخ يحمل 3 رؤوس حربية. ومع ذلك، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفحص أجزاء الصاروخ التي سقطت في إسرائيل.

وكانت الجماعة اليمنية الموالية لإيران أطلقت صاروخا تجاه إسرائيل ليل الجمعة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في القدس والمنطقة الوسطى والسهول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صواريخ الحوثيين صاروخ متعدد الرؤوس اسرائيل اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان