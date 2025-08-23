إعلان

مسؤول أممي: الأمم المتحدة تمتلك سلطة إرسال قوة سلام لإيقاف المجاعة بغزة

11:48 م السبت 23 أغسطس 2025

المجاعة في غزة

وكالات

قال المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء مايكل فخري، السبت، إ، إسرائيل ارتكبت أكبر عمل وحشي ضد القانون الدولي وعلى الدول العربية فرض عقوبات اقتصادية ضد تل أبيب.

وأكد فخري، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تمتلك السلطة لإرسال قوة سلام لإيقاف المجاعة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل فرضت حصارا تاما على غزة وكان من الواضح أنها ستستخدم سلاح التجويع في حربها.

وأوضح فخري، أن على الحكومات التحرك لايقاف الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة.

بدورها، عبّرت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في ‌‏فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، عن شعورها بالعار والخجل تجاه ما يحدث في غزة والضفة الغربية، مؤكدة على أن الحكومات التي تدعم إسرائيل في جرائمها بغزة سوف تدفع الثمن في الانتخابات القادمة.

وشددت ألبانيزي، على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التعاون الاقتصادي معها، كما تجب المطالبة بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين.

ووصفت ألبانيزي، الإدارة الأمريكية الحالية بأنها الأكثر صهيونية من بين الإدارات السابقة.

قوات حفظ السلام الأمم المتحدة غزة مجاعة غزة
